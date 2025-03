Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşa piyasa koşullarının altında et sunabilmek adına geçtiğimiz hafta müjdesini verdiği Halk Et projesinde çalışmaları hızlandırdıKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara dokunan projelere imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir hizmeti daha hayata geçirmek adına kolları sıvadı. Başkan Hürriyet, Halk Et projesi ile birlikte vatandaşların piyasanın altında et alabilmelerini sağlayacak.

HALK ET TOPLANTISI

Geçtiğimiz hafta Halk Et müjdesini veren Başkan Hürriyet, bu konuda çalışmaları hızlandırdı. Hürriyet; Halk Et projesi ile ilgili Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, Danışman Hakan Yalçın, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, ŞARBAŞ Genel Müdürü Ömer Akın ve SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ile toplantı gerçekleştirdi.