Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde başlattığı balıklandırma çalışmalarını iç sularda da devam ettiriyor. Bu kapsamda Kirazdere’ye 8 bin adet kırmızı benekli alabalık bırakıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’ne daha önce 42 bin yavru balık salan Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki dere ve tatlı sularda da balık popülasyonunun artması için çalışıyor.

Bu kapsamda düzenlenen törenle Kirazdere’ye 8 bin adet benekli alabalık salındı. Böylece 2 yılda 16 bin alabalık tatlı sulara bırakılmış oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi, biyoçeşitliliğin arttırılması ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşturulması amacıyla pek çok proje yürütüyor.

Balık popülasyonunun yeniden canlanması ve bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacıyla İzmit Körfezi’nde başlatılan balıklandırma çalışmaları iç sularda da devam ettiriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Kirazdere’ye 8 bin adet alabalık salan Büyükşehir, anaç balıklardan elde edilen 8 bin yavru balığı doğaya bıraktı. Böylece Kirazdere’ye 8 bin adet benekli alabalık salımıyla 2 yılda 16 bin balık bu bölgede doğaya bırakılmış oldu.

BALIK SALMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Yuvacık Barajı Kirazderesi kıyısında gerçekleştirilen balık salma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Son 2 yılda toplam 16 bin balığın salındığı proje ile iç sularda balık popülasyonunun yeniden artırılması hedefleniyor.

Programda “Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz yıl bu bölgede 8 bin balığı suya bıraktık. Yarını düşünerek hareket etmek zorundayız. İnsanoğlu bugün sadece anı düşünüyor, geleceği düşünen neredeyse yok. 23 arıtma tesisimizle denizimize çamurun gitmesini engelliyoruz. Balık halinden bize görüntüler geliyor. Gölge etmesinler başka ihsan istemez. O balıkları denize bırakırken bize ‘O balıklar ölecek’ dediler. Biz çamuru temizlerken ‘Çamur tehlikeli’ dediler. O çamur denizin dibinde durunca bir şey olmuyor mu? Biz o çamuru sızdırmaz bir maddeyle bertaraf ediyoruz. ‘Arıtma tesisleri çalışmazsa müsilaj olur’ dedik. Çalıştırmadılar ve bugün yine müsilaj görülmeye başladı. Biz buradan temizliyoruz ama öbür taraflardan arıtma yapılmayınca olmuyor ama olsun biz buradan arıtma yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğanın gelecek nesillerin mirası olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürü Yardımcısı Erdal Ceyhan ise, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile şimdi orman içi alabalık çeşitliliğinin korunması için çalışmalar yapıyoruz. Kocaeli’nden temin edilen alabalık yumurtalarından yavru balıklar üretildi. Üretilen balıkların ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.