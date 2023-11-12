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1997 yılında kurulan ve Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katan Kocaeli Şehir Tiyatrosu 26. yaşını kutluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 26 yaşında. 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Şehrin Tiyatrosu, 26 yıldır Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katıyor. Şehir Tiyatrosu 26 yaşına özel olarak 7 sezondur sahnelenen “Fareler ve İnsanlar” adlı oyunu 100’üncü kez sanatseverlerle buluştu.

Tiyatro eserleri aracılığıyla izleyicilere sanatsal deneyimler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 26. yaşını kutluyor. 1997 yılında kurulan ve Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katan Şehrin Tiyatrosu, 26. Yaşa özel 7 sezondur sahnelenen “Fareler ve İnsanlar” adlı oyunu 100’üncü kez seyirciyle buluşturdu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen galayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın eşi Dinçer Sigalı ve vatandaşlar izledi.

7 sezondur sahnelenmeye devam eden oyunda; George ve Lennie’nin hikayesi anlatılır. İki yakın arkadaş olan George ve Lennie, hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışırlar. İkisinin de hayali bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken, aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır.

100’üncü kez seyirciyle buluşan “Fareler ve İnsanlar” oyun sonunda ayakta alkışlandı. Oyun sonunda kısa bir konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı; “Bu bizim ikinci 100. Temsilini gerçekleştiren oyunumuz. Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ve 10 yıl önce sahnelemeye başladığı ‘Kurdela Ya Da Artı Sonsuz’ adlı oyun 100’üncü kez sanatseverlerle buluşmuştu. Şehir Tiyatroları olarak mutluyuz. Bugün 26. Yaşımızı kutluyoruz. Çok eserler sahneledik. İnşallah daha güzel eserlerle bu sezonu kapatacağız” dedi.