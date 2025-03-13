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Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri Ramazan ayı boyunca farklı konu başlıkları ile devam edeceği öğrenildi.

Program sonunda katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuk edebiyatına dair yeni bakış açıları kazandıklarını ifade etti.

Söyleşide çocuklar, hikâye yazımı üzerine düşünmeye teşvik edilirken, anneler de çocukları için kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

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İTÜ Sinema Kulübü’nden ilk kez sinema zirvesi!

Çocuk edebiyatında hikâye yazım sürecinin katılımcılara anlatıldığı söyleşide Yazar Coşkuner, bir hikâyenin ortaya çıkış sürecini anlatarak çocuk edebiyatının önemine vurgu yaptı. Coşkuner, çocuk kitaplarının yazım süreci ve karakter oluşturma üzerine deneyimlerini paylaştı.

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