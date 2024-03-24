Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi ve Rumeli Balkan derneklerinin katkılarıyla iftar programı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - STK’ların programlarına katılarak destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında hemşehri derneklerinin düzenlendiği iftar programlarına katılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi ile Rumeli Balkan derneklerinin, Büyükşehir’in destekleri ile Batı Trakya’dan misafir olarak gelen Balkan Türkleri için Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlendiği “Balkan İftarında Soydaşlarla” iftar programına katıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen programa Kocaeli’nin farklı ilçelerinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca iftar programına Bulgaristan Yukarı Cuma, Pazarcık, Felibe ve Kırcaali ile Yunanistan Gümülcine ve İskece şehirlerinden 500 yakın Balkan Türk’ü de katıldı. Başkan Büyükakın, yurt dışından iftar programına katılan Balkan Türkleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Program sonunda yurt dışından ve Kocaeli’den iftara katılan misafirler Başkan Büyükakın’a resim tabloları hediye etti.

“SOYDAŞLARIMIZLA BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ”

İftar programında konuşan Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, “Balkanlardaki soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak güçlü olması için onlarla bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu konuda başta Büyükşehir Belediyemiz ve diğer devlet kurumlarımızın önemli destekleri ile son yıllarda birçok proje yaptık. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir projeler içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tahir Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi ‘Balkanlar’da Türk Beklenendir’ sözünü kalbimizin en derinlerine anlamlandırmalı, sahiplenmeli ve hakkını vermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile her zaman yanımızda olan soydaşlarımızı burada ağırlayan, Balkan Türklerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın’a, bu organizasyonda emeği geçen herkese camiam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.