Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeliyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 7 gün 24 saat mesaiyle her zaman ve her şartta sadece şehirde yaşayanların değil Türkiye’nin her köşesinde her olaya müdahale ederek, azmi, kararlılığı ve profesyonel çalışmasıyla her türlü takdiri ve övgüyü hak ediyor.

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin kahraman itfaiye personeliyle bir araya geldi. Kocaeli’nin gözü pek kahramanlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’nin neresinde bir olay olsa ihtiyaç dahilinde İtfaiye personelimiz yardıma koşuyor. Başkalarını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan bu kahramanlarımızın alınlarından öpüyorum’’ dedi.

HATAY’DA BÜYÜK RİSKLER ALDINIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Ebubekir Ardıç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, İzmit Seka Bahçe Salonunda İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen programda İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu ve personeliyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Sizlerle en yakın çalıştığımız yer Hatay’dı. Buraya da anısını bırakmışsınız. Bu başka bir şey tabi, insanların hayatını kurtarmak, onun için kendi hayatını tehlikeye atmak buradaki en önemli şeylerde biri. Hatay’da yabancı ülkelerden gelen ekiplerin tehlikeli diye girmediği Kocaeli İtfaiyesi olarak siz girdiniz, oradan depremzedeleri kurtardınız. Ruh başka bir şey, profesyonel olabilirsiniz, çok harika cihazlarınız olabilir ama o maneviyat olmadığı zaman, ruh olmadığı zaman, risk almadığınız zaman birçok şey yapılamaz hale geliyor” ifadesini kullandı.

EMEKLİ OLAN PERSONELE PLAKET

Programda Başkan Büyükakın ve Genel Sekreter Baraçlı, emekli olan Kocaeli İtfaiyesi personellerine plaket verdi. Programında sonunda ise Başkan Büyükakın, Kocaeli İtfaiyesi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.