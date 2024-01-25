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Büyükşehir, yarıyıl etkinliklerinde Gebzeli minikleri çocuk şarkıcısı Burak Sezen ile buluşturdu. Minikler Sezen’in söylediği şarkılarla güzel bir gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yarıyıl tatili keyifli etkinliklerle geçiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Mutlu Şehir Kocaeli’nin mutlu çocuklarına yönelik düzenlediği etkinliklerde minikler; ücretsiz çocuk tiyatroları, sinemalar ve konserler sayesinde gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Büyükşehir’in hazırladığı etkinlikler, yarıyıl tatili boyunca Kocaeli Kongre Merkezi ile Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

BURAK ABİ COŞTURDU

Eğitici ve özgün içerikleriyle sahnelenen çocuk tiyatroları, çocuklar için hem faydalı hem de çok eğlenceli geçiyor. Son olarak Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi’nde sahnelenen “Doktor Panço” tiyatro gösterisi çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Tiyatro gösterisinde bir doktorun hayvanlarla olan maceraları eğlenceli bir dille anlatıldı. Çocuklar tiyatroların dışında şarkılarla da hoşça vakit geçiriyor. Bu kapsamda Gebzeli minikler, TRT çocuk programcısı Burak Sezen’in “Burak Abi’yle Çocuk Şarkıları” isimli programında muhteşem bir gün geçirdi.

ÇOCUKLAR MÜZİK VE EĞLENCEYE DOYDU

Çocuklar Burak Abi ve ekibiyle eğlenceli oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Ekip önce Konya’dan Mevlana Celalettin Rumi kuklasıyla semazen gösterisi yaptı, ardından Karadeniz ve Ege bölgelerinin danslarıyla eşsiz coğrafyamızın farklı renklerini çocuklarla buluşturdu. “Türkiye’yiz biz, beraberiz biz” adlı eseri seslendiren Burak Sezen, sahne performansı ile tam not aldı. Sezen’in müzik dolu gösterisinde minikler müziğe ve eğlenceye doydu.

ETKİNLİKLER HIZ KESMİYOR

Büyükşehir’in Gebze’deki yarıyıl etkinlikleri hız kesmiyor. Buna göre 25 Ocak’ta Palyaço Düdü Çocuk Tiyatrosu, 26 Ocak’ta Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu, 27 Ocak’ta İllüzyon Bubble Show, 28 Ocak’ta Volkan Abi Çocuk Şarkıları 13.00 ve 15.00’te 2 seans halinde çocuk izleyicilerle buluşacak. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki etkinlikler ise 26 Ocak’ta başlayacak.