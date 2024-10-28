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Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen zeybek gösterisi Kocaelililer tarafından dakikalarca alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fevziye Camii önünde gerçekleştirilen flash mob gösterisi vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde hazırlanan zeybek gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet’in 101. yılı için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı’nda ilgi çekici bir organizasyona imza attı.

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