Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ilgili personeline kurum hafızasına yönelik olarak “Arşiv Mevzuatı ve Birim Belge Yöneticisinin Görevleri Eğitimi" verildiKOCAELİ (İGFA)- Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkına en hızlı ve en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla personelin gelişimi için eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir’de görev yapmakta olan birim belge yöneticilerine yönelik “Arşiv Mevzuatı ve Birim Belge Yöneticisinin Görevleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Daire başkanı Bayram Bayram, arşiv yönetmeliğine uygun işlem yapılması için personelin yetkinliğinin artırılması ve kurum arşivinin önem arz ettiğini, kurum hafızasının önemli olduğu bunun da mevzuata uygun bir arşiv düzenlemesinde öneminden bahsetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTMENLERİ

Eğitimde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Eğitmenleri tarafından ‘’Belge ve Belge Çeşitleri, Kurum ve Birim Arşivi, Devir, Ayıklama ve İmha Komisyonu, Dijitalleştirme ve Dijitalleştirme Komisyonu, Uygun Cihaz Tercihi, Elektronik Belge, Elektronik İmza ve Onay, Belge İçeriği, Fiziki Belge, Ek, İlgi, İlişki, Tebliğ, Paylaşma, Asıl Belge, Tenkit Yazısı, Belge Yönetimi, Neden EBYS, Kayıtlı Elektronik İmza, Belge Taşıma, Belgeye Erişim, Klasöre Erişim, Ayıklama, Tasfiye, Elektronik Dosyalama, Hatalı Dosyalama Kontrolü, Özel Klasör ve Dosyalama, Arşiv Bilinci Kazandırılması, Temel Arşivcilik Bilgileri’’ gibi konu başlıklarına değinildi. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitime Büyükşehir’in 146 birim belge yöneticisi katılım sağladı.