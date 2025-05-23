Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Okuyan Şehir Kulübü” projesi, 62 grupta 682 kitapseverle okuma kültürünü yaygınlaştırıyor. Kitap tahlilleri, sosyal öğrenme ve dostlukları güçlendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Okuyan Şehir Kulübü” projesi, okuma gruplarıyla kitapseverleri bir araya getiriyor. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nce yürütülen projede, 62 grupta 682 kişi kitap okuyup analiz yaparak okuma alışkanlığını geliştiriyor. Şubat-Nisan döneminde her ay farklı bir kitap tahlil eden gruplar, sezon sonunda büyük bir finalle yeni döneme hazırlanıyor.

Proje, okuma alışkanlığının yanı sıra düşünsel gelişim, kültürel birikim ve nesiller arası değer aktarımını teşvik ederek sosyal öğrenme ortamı sunuyor.

GEBZE’DE “GÜL YETİŞTİREN ADAM” TAHLİLİ

Gebze Osman Hamdi Bey KO-MEK kursiyerlerinin katıldığı etkinlikte, Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren Adam” eseri tahlil edildi. Zehra Demirci liderliğindeki programda, katılımcılar eserin temalarını ve sembollerini tartıştı. Demirci, “Kitapları derinlemesine düşünüyor, farklı bakış açılarıyla tahlil yeteneğimizi geliştiriyoruz” dedi.

Katılımcı Selamı Karaca, “KO-MEK ile tanıştıktan sonra roman okumaya başladım. Tahlillerle farklı yorumlar zenginlik katıyor” derken, Hacer Alioğlu Yakuti, “Kulüp, kitap sevgimi artırdı ve yeni dostluklar kazandırdı” diye konuştu.