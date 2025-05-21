Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Oyun Arkadaşım' etkinliği ile çocuklara dijital farkındalık kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, cami içinde kurulan samimi ortamda çocuklara dijital farkındalık kazandırıyor.

Ünlü YouTuber Sertaç Güngör’ün katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda çocuklar, eğitici ve ilgi çekici sohbetlerle karşılanıyor.

DARICA’DAN İZMİT’E ÇOCUKLARLA BULUŞMALAR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, çocukları ekran başından uzaklaştırarak, dijital dünyaya dair bilinç kazandırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Darıca Eyüboğlu Merkez Camii’nden başlayan etkinlik, bugüne kadar sırasıyla Dilovası Diliskelesi Merkez Camii, Çayırova Merkez Camii, Derince Yeni Merkez Camii ve İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde devam etti.

Her ilçede ikindi namazının ardından cami içerisinde gerçekleşen programlara çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ailelerin de yakından takip ettiği etkinliklerde çocuklara yönelik sıcak ve içten bir ortam oluşturuldu.

DİJİTAL DÜNYADA BİLİNÇLİ OLMAYA VURGU YAPILDI

İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde çocuklarla bir araya gelen Sertaç Güngör, dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekti.

Oyun tercihlerinde bilinçli olunması, boykot çağrısı yapılan içeriklerden uzak durulması ve ekran süresinin dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, bu süreçte çocukların ailelerini dinlemeleri ve yönlendirmelerine kulak vermeleri gerektiğini de hatırlattı. Genç yaşta dijital farkındalık kazanmanın önemine değinen Güngör, çocuklardan gelen soruları da tek tek yanıtladı.