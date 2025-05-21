İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’daki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı modern bir sosyal alana dönüştürüyor. Yeşil alanlar, spor ve oyun alanları yenilenirken, atıl alana kafeterya kazandırılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, Buca’daki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı baştan sona yenileniyor.

Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi’nde bulunan 5 bin 271 m²’lik parkta, yeşil alanlar, oyun ve spor alanları modernize edilecek. Atıl beton alan, Grand Plaza tarafından işletilecek 200 kişilik uygun fiyatlı bir kafeteryaya dönüştürülecek.

Özel aydınlatma ile akşam saatlerinde güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Park, Dokuz Eylül Üniversitesi, sağlık ocağı ve eğitim kurumlarına yakın konumda. Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Yapı İşleri, Grand Plaza ve Ege Şehir Planlama birimleri koordineli çalışarak projeyi yaz aylarında tamamlamayı planlıyor. Peyzaj Mimarı Hande Değirmenci Paça, “Güvenilir ve aktif bir yaşam alanı yaratacağız” dedi.

Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Efe Can Mutlu, “Başkan Tugay’ın talimatıyla, atıl alanı hareketlendirmek için 200 kişilik bir kafe alanı tasarladık. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgede uygun fiyatlı yeme-içme imkânı sunacağız. Hem gündüz hem akşam keyifli bir sosyal alan oluşturacağız" dedi.