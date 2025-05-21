Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle “Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi” oluşturuluyor. Protokol imzalanan proje, Ankara mutfağını tanıtmayı ve geleceğe aktarmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi” için iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Ankara’nın zengin mutfak kültürünün dijital ortamda korunması ve tanıtılması için önemli bir adım atıldı.

“ANKARA’NIN ZENGİN MUTFAĞI TANITILMAYI BEKLİYOR”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, Ankara’nın yemek kültürünün zenginliğine dikkat çekti: “Ankara, coğrafi işaretli ürünleriyle ciddi bir gastronomi mirasına sahip, ancak bu zenginlik yeterince tanıtılmıyor. Üniversitemizin Beypazarı’ndaki gastronomi bölümü ve yetkin akademisyenleriyle bu projede yer almaktan mutluyuz.”

“350’YE YAKIN ÜRÜN TESPİT ETTİK”

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Ankara’nın köklü tarihinin gastronomi alanında da kendini gösterdiğini belirtti: “25 ilçede yaptığımız saha araştırmalarında 350’ye yakın ürün bulduk. Bu proje, Ankara’nın gastronomi tarihini ve kültürünü hem ulusal hem uluslararası alanda tanıtacak.”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, gastronominin turizmde kritik bir rol oynadığını vurguladı: “Ankara’nın ciddi bir gastronomi kültürü var. Ajans olarak, unutulmaya yüz tutmuş değerleri geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Ankara müzikleri projemizi tamamladık, şimdi sıra mutfakta.”

Proje, geleneksel Ankara yemeklerinin orijinal tariflerini derlemeyi, mutfak kültürünü ve yeme içme adabını profesyonel reçetelerle belgelemeyi, dijital bir arşiv oluşturmayı amaçlıyor.