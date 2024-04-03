Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışla Parkı mevkiinde yer alan pazar alanına yapılacak sundurma çalışmasında çelik montaj imalatına geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve perşembe günleri İzmit Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanında sundurma çalışması yapıyor.

Yüklenici firmayla imzalanan sözleşmenin ardından hızlı hareket eden ekipler, yapılacak sundurmaların çelik montajına başladı. Proje kapsamında pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesi sundurma yapılarak kapatılacak. Projenin 100 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye göre 924 metrekarelik alan sundurma yapılarak kapatılacak.

Büyükşehir ekipleri ilk iş olarak kontrol ve güvenliğin sağlanması noktasında pazar alanını çitle çevirmişti. Böylece pazar alanında olası olumsuzlukların önüne geçen ekipler, güvenli ve hızlı bir şekilde sundurmaların çelik montajına başladı. Araçlar için tek giriş çıkış oluşturulan pazar alanına perşembe ve cumartesi günlerinin dışında araçlar park etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Büyükşehir Zabıtası da pazar alanında güvenlik noktası oluşturarak personel görevlendiriyor. Pazara alışverişe gelenlerin oturup dinlenebileceği bank ve kamelyalar da Büyükşehir tarafından monte edilmişti.