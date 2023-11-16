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Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde, 12 ilçede gerçekleştirilen 2023 Yerel Düzey Saha ve Masabaşı tatbikatına Büyükşehir ekipleri de destek verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde 12 ilçenin kaymakamlık bünyesinde kurulan afet yönetim ve koordinasyon merkezi, 22 çalışma alanı ve toplam 34 ayrı lokasyonda İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında 2023 Yerel Düzey Saha ve Masabaşı tatbikatını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de tatbikata 4 ayrı noktada destek verdi.

Kocaeli AFAD koordinesinde ‘’TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planındaki 2023 Yılı Yerel Düzeyde Saha ve Masabaşı Tatbikatı‘’ gerçekleşti. Büyükşehir Başkanlığı ekipleri 4 noktada tatbikata destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Gölcük Hisareyn Bölgesinde heyelan, İzmit İZAYDAŞ Tesislerinde yangın, Kandıra-İzmit karayolu Orhaniye mevkiinde trafik kazası ve Gebze GOSB’da kimyasal sızıntı olaylarına müdahale etti.

BİN 332 PERSONEL GÖREV YAPTI

Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurul üyelerinin de toplandığı Kocaeli AFAD merkezi salonuna aksiyonların gerçekleştirileceği sahalardan ve İlçe Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinden canlı bağlantılar kurularak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alındı. TAMP-Kocaeli AFAD Müdahale Planında görevli resmi ve sivil kuruluşlardan 1041 kişi sahada, 291 kişi İl-İlçe AFAD merkezinde olmak üzere toplam 1332 personelin katıldığı tatbikata kurumlar 142 araçla destek verdi.