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Üç ayların başlangıcı nedeniyle binlerce kandil simidi ikram eden Büyükşehir, Kocaelililerin Regaib Kandili’ni de kutladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle kentin belirlenen noktalarında vatandaşlara binlerce kandil simidi ikramı yaptı. Farklı noktalarda belirlenen alanlara da stant kurarak kandil simidi ikram eden Büyükşehir gönüllüleri, vatandaşların Regaib Kandili’ni kutladı.

Hazırlatılan kandil simitlerinin bir kısmı Akçaray tramvay hattının Otogar ve Kuruçeşme duraklarında dağıtıldı. Kocaelililerin Regaib Kandili’ni kutlayan Büyükşehir personeli aynı zamanda Başkan Tahir Büyükakın’ın da selamlarını iletti.

KANDİL SİMİDİ VE LOKMA İKRAMI

Büyükşehir, kandil simidi ve lokma ikramına gün boyu devam edecek. Bu kapsamda İzmit Kent Meydanı, Gebze Kent Meydanı ve Gölcük Anıtpark’ta saat 13.00’te, D-100 Karayolu’nun İzmit güzergahında Seka Camii durağı, Fevziye yan yol, Halkevi, Sabancı Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Parkı’nda saat 17.00’de, gece ise İzmit’te Zincirlikuyu Camii, Fevziye Camii’nin yanı sıra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde ve tüm ilçelerdeki belirlenen camilerde yatsı namazına müteakip ikram yapılacak.