Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği’nin düzenlediği bahar festivali büyük ilgi gördü. Etkinlikte yüzlerce antika eser görücüye çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, antika kültürünü genç kuşaklara aktarmak ve antikacı esnafının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bahar festivaline ev sahipliği yaptı. Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen festivalde yüzlerce eser antika tutkunlarıyla buluşturuldu.

GEÇMİŞTEN İZLER TAŞIYAN PARÇALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te inşa ettiği Milli İrade Meydanı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Antika ve El Sanatları Derneği’nin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği bahar festivali büyük ilgi gördü. Festivalde antika gramofonlardan eski paralara kadar pek çok eser sergilendi. Antika tutkunları, geçmişten izler taşıyan parçalarla unutulmaz bir yolculuğa çıkarken, esnaf da yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANTİKA VE EL EMEĞİ ESERLER

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Antikacı esnafının yer aldığı festivalde, birbirinden değerli ve tarihi ürünler yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserleri de festivalde sergilendi. Satışa sunulan el emeği göz nuru eserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda eser bu festivalde alıcı buldu.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Çocuklarında unutulmadığı bahar festivalinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Palyaçolar, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, Hacivat-Karagöz oyunu ve sihirbaz gösterileriyle çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Alanda ayrıca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.