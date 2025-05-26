Bursa Gürsu Belediyesi farklı fikir ve beceriye sahip gençleri ve çocukları bir araya getirdiği hackathon etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek Bursa’nın ilk Verimlilik Avcıları Hackathonu’nu ‘Yarını Tasarla’ sloganı ile dört güne yayılan bir programla sona erdirdi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi dijital tabanlı iş fikirlerini destekleyen projeler olan Yapay Zeka, Dijital Oyun Geliştirme ve E-Ticaret hackathonlarından sonra “Yarını Tasarla” sloganıyla Gürsu Belediyesi ve BUSİAD ana paydaşlığında toplam 4 günlük bir program olarak Verimlilik Avcıları Hackathonu’na da imzasını attı.

Dört günlük program Problem Çözme Eğitimi ile Perşembe günü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başladı. Aynı zamanda gençlere yapay zeka ve firma ziyareti de imkanları da sunuldu.

Cuma günü Borçelik Fabrikası’na teknik ziyarete giden gençler sahada gerçek uygulamaları ve tecrübeleri dinleme fırsatı buldular.

Toplamda 91 genç 20 takım halinde firmalardan toplanan verimlilik problemlerine 2 gün çalıştı ve özgün projeler hazırladı.

VERİMLİLİK AVCILARINA PARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Birinci olan takım Hypeco takımı 25 bin TL, 2. olan Uludağ Bilgisayar Takımı 15 Bin TL, üçüncü olan Kırlangıç Takımı 10 Bin TL para ödülü kazandı.

Eğitim, seminer ve hackathon programını başarıyla tamamlayan gençler 2025 yaz dönemi için hackathona destek verenBursa Sanayicileri ve iş insanları Derneği (BUSİAD) üyesi işletmelerin açacağı kontenjan dahilinde staj yapma hakkı kazandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Bu program, işletmelerin gerçek verimlilik sorunlarını ele almak için gönüllü gençleri sürece dahil eden interaktif bir platform sunuyor. Vaka analizleri, oyunlaştırma teknikleri, veri odaklı çözüm önerileri ve girişimcilik temelli çalışmalarla, gençler iş dünyasının dinamiklerini deneyimleyerek problem çözme becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda işletmeler, gençlerin inovatif bakış açılarından faydalanarak iş süreçlerinde dönüşüm sağlıyor. İşletmeler için yenilikçi çözümler, gençler için ise iş dünyasına dair eşsiz bir deneyim sunan bu program, sürdürülebilir verimlilik anlayışını güçlendirerek geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor” dedi.

Başkan Işık ayrıca etkinliğin paydaş kurumları BUSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’ne de teşekkür etti.