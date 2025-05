Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 512 metrekare alandan oluşan yüzde 50 hibeli 42 modern serayı üreticilere teslim etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin modern seralarda verimi ve kalitesi yüksek ürünler yetiştirmesine yönelik başlattığı “Seracılığı Geliştirme Projesi” ile bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği sağlandı. Kurulumu tamamlanan 42 modern sera, üreticilere teslim edildi.

SERACILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Çiftçi dostu Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımı ve kırsal kalkınmayı sağlamak için mazot, gübre ve tohum desteğinin yanı sıra, Kocaeli genelinde “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında üreticilere anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği de sağlıyor. Proje ile il genelinde seracılığın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda talep üzerine ilkbahar dönemi için hazırlanan 42 modern sera, üreticilere teslim edildi. Gübre desteği de alan çiftçiler, yeni modern seralarında sebze yetiştirmek için mesaiye başladı.

ÖRTÜ ALTI TARIMDA ARTIŞ SAĞLANDI

Modern sera, tohum ve gübre desteğiyle birlikte Kocaeli’nde örtü altı tarımda büyük bir artış sağlandı. Desteklerle birlikte 90 dönüm tarım arazisi seracılığa kazandırıldı. Domates, biber, kıvırcık, patlıcan ve salatalık gibi ürünler yetiştiren çiftçiler, geçtiğimiz yıllarda elde ettikleri yüksek verim ve kaliteyle büyük memnuniyet yaşadı. Modern seralar sayesinde daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim süreci yakalayan çiftçiler, ürün kalitesinin artmasıyla birlikte yetiştirdikleri sebzeleri pazarlarda daha iyi fiyatlara alıcı buluyor. Seracılık, kırsalda yaşayan üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Geçen yıl dolduğu gibi bu yıl da rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

ŞU ANA KADAR 175 SERA DESTEĞİ VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini vurguladı. Teslim edilen seralarla birlikte 2019’dan bu yana üreticilere toplam 175 adet yüzde 50 hibeli modern sera ile 1.400 çiftçiye tamamı hibe 2.049 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN ÖNEM VERDİĞİ PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın önem verdiği kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda, 2019’dan bu yana kurulan modern seralarda yetiştirilen mahsullerin verimi ve kalitesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfırdan kurularak teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşan modern sera kurulumu ile 4 ayrı özelliğe sahip sera naylonu desteği sonrası yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Üreticiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere çok sayıda sebzeyi yılın 12 ayı yetiştirebiliyor.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, iki taraflı havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlıyor.

VERİMİ YÜKSEK ÜRÜNLER 36 aylık kullanım süresine sahip olan ve destek olarak verilecek modern seraların naylonu UV + IR(LD) + EVA katkılı olacak ve böylelikle don riskini de azaltmış olacak. Böylelikle hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltarak daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini bildirdi.

ÜRETİCİLER MAHSULDEKİ VERİMDEN MEMNUN

Kandıra İncecik Mahallesi’nde ikamet eden Serkan Memiş, “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında önemli bir destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Memiş yaptığı açıklamada, “Daha önce de yüzde 50 hibeli seralardan yararlandım. Gübre, çilek, mısır tohumu, mazot desteği aldım. Tahir Büyükakın Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Daha önce “Genç Çiftçi Projesi” ile sera kulumu yapmıştım. Verilen destekler verimlerimizi artırdı. Kendi imkânlarımızla alma şansımız zordu, desteklerle alabildik, daha fazla yapabildik. Başkanımıza Allah zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BİZE ÇOK İMKÂNLAR SUNUYOR”

Kandıralı üretici Yalçın Bircan ise, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oluyor. Büyükşehir bize çok imkânlar sunuyor. Şu anda serada biber yetiştiriyoruz. Çarliston, acı biber ve dolmalık biber olmak üzere her türlü biberimiz var. Büyükşehir’in birçok desteğinden yararlandık. Mısır, gübre, mazot, her türlü imkânı sağladılar. Desteklemeler bizlerin kazancını da ürünlerin verimini de artırıyor. Önceden 5 alıyorsak destekler sayesinde 10 almaya başladık. Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman çiftçinin yanında” dedi.

DESTEKLER SAYESİNDE İŞLERİMİZ DÜZELDİ

Kandıralı diğer bir çiftçi Nihat Memiş ise destekler ile ilgili olarak, “Seralar yapıldı, işlerimiz düzeldi. Domates, biber, patlıcan ekiyoruz. Verimler de çok güzel. Yılda iki sefer ürün alıyoruz. Yazlık ve kışlık ürünlerimizi Yarımca ve İzmit pazarlarına götürüyoruz. Allah bereket versin. Tahir başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Bu desteklemeler sayesinde işlerimiz düzeldi, sağ olsun var olsun” diye konuştu.