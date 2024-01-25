Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı süren Erkilet Millet Bahçesi şehrin gözde buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları kontrol etti. Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi, şehrin yeni gözde yeri olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Erkilet Millet Bahçesi’ndeki 60 bin metrekare alandaki yeşillendirme, sert zemin, kamelya ve bank gibi oturma gruplarının montajında sona doğru gelindi. Geçen yıl yapmayı hedeflediğimiz bütün işleri planlı bir şekilde tamamladık. İnşallah bahar ile birlikte 2.etap çalışmalarını hayata geçireceğiz. Şehrin en güzel görünen noktası ve Hıdırellezi tepesinin yanı başındaki Erkilet Millet Bahçe’miz hayırlı olsun. 7’den 70’e herkesin Millet Bahçesi’ne geldiği zaman keyifli vakit geçirecekleri bir mekân olacak. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş olacak. İnşallah yazın herkesin uğrak mekanı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye değer katacak olan Erkilet Millet Bahçesi çalışmasıyla şehrin sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.