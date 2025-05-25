Konya'da Karatay Hobi Bahçeleri sakinleri, havaların ısınmasıyla birlikte ekim sezonuna 'merhaba' dedi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi’nin Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahalleleri’nde oluşturduğu Hobi Bahçeleri, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için nefes alma noktası oluyor. Aileleriyle birlikte Hobi Bahçelerine gelen vatandaşlar, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de kendi yetiştirdikleri ürünlerin keyfini yaşıyor.

Bahçe sakinleri, fidelerini dikip bahçelerini düzenleyerek hem üretmenin hem de doğayla baş başa huzurlu anlar yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Karatay Belediyesi tarafından dağıtılan ata tohumları da bu bahçelerde yeniden hayat buluyor.

“TOPRAKLA UĞRAŞMAK BİZE İYİ GELİYOR”

Vatandaşlar, Karatay Hobi Bahçeleri’nin şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak ve ailece kaliteli vakit geçirmek için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Buraya çocuklarımızla, torunlarımızla geliyoruz. Toprakla uğraşmak bizleri hem ruhen dinlendiriyor hem de çocuklarımız için çok güzel bir deneyim oluyor. Kendi ürünlerimizi yetiştirmenin keyfi bambaşka. Daha önce Karatay Belediyemizin ücretsiz olarak dağıttığı ata tohumlarını almıştık. O tohumlardan elde ettiğimiz fideleri şimdi bahçemize diktik. Doğal ortamda, doğal ürünler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel imkan için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehir yaşamının getirdiği yoğunluk ve doğadan uzaklaşma sorununa karşı Karatay Hobi Bahçeleri’nin önemli bir çözüm sunduğunu belirtti.

Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahalleleri’nde oluşturulan Hobi Bahçeleri’nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Başkan Kılca, yeni hak sahiplerinin bahçeleri kullanmaya başladığını da ifade ederek şöyle devam etti; “Geçtiğimiz aylarda Hobi Bahçelerimizin yeni hak sahiplerini başvuru ve kura süreciyle belirledik. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şimdi hak sahiplerimiz bahçelerine kavuştu ve fide dikim çalışmalarına başladı. Bahçelerimiz, şehir stresinden uzaklaşmak isteyen hemşehrilerimiz için doğal bir yaşam alanı sunuyor.”

Vatandaşların özellikle hafta sonları bahçelere gelerek hem üretim yaptığını hem de aileleriyle kaliteli vakit geçirdiğini vurgulayan Hasan Kılca, Hobi Bahçelerinin sosyal yönüne de dikkat çekerek; “Burada sadece sebzeler, meyveler değil; güzel anılar yeşeriyor, dostluklar filizleniyor. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi bizim için çok kıymetli. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamına değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum.” dedi.