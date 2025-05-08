Sokak hayvanları sorununa kalıcı ve insani bir çözüm sunan ‘Meram Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’ tüm Türkiye’ye örnek oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesinin sahipsiz köpekler için Sefaköy Mevkiinde kurduğu 70 bin metrekarelik ‘Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’ ülkenin pek çok farklı şehrinden ilgi görüyor. Tesisi incelemek ve projenin detaylarını öğrenmek üzere Meram’a gelen misafirler, bu alanın bir örneğini kendi şehirlerinde hayata geçirmek için Meram Belediyesi yetkililerinden bilgi alıyorlar.

SAHİPSİZ HAYVAN DOĞAL YAŞAM ALANI, İNCELEME YAPAN KONUKLARINI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Konya ‘Meram Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’ bu çerçevede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yetkililerini ağırladı. Tesisi gezen yetkililer, alanın kuruluş süreci ve hizmetleri hakkında bilgi aldılar. Bu öncü projenin, kısa sürede diğer pekçok şehrin dikkatini çektiğini ifade eden Kahramanmaraşlı yetkililer,Meram Belediyesinin bu çalışmasını kendi şehirleri için de örnek almayı planladıklarını belirttiler. Tesisten oldukça etkilendiklerini belirten uzmanlar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un öncülüğünde hayata geçirilen projenin, sahipsiz köpeklerin daha sağlıklı, doğal ve güvenli bir ortamda yaşamalarını ve aynı zamanda insanların yaşam konforunu ve güvenliğini de sağlaması yönüyle takdir ile karşıladıklarınısöylediler.

BAŞKAN KAVUŞ: “YAŞAM ALANININ GÖRDÜĞÜ İLGİDEN BİR HAYLİ MEMNUNUZ”

‘Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’nın, insanların huzur ve güvenliğine sağladığı katkının yanı sıra sokak hayvanlarının yaşam hakkının güvencesi olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, doğaya ve hayata saygılı bu çözüm projesinin Türkiye’ye örnek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu alanın bir barınak değil; sahipsiz hayvanların doğayla bütünleştiği, rehabilite edildiği ve yaşamlarını sağlıklı sürdürebileceği bir ortam olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Tesisimiz, altyapısından işleyişine kadar her detayın titizlikle düşünüldüğü bir proje oldu. Projeyi sadece bugünkü sokak hayvanı sorununu çözmek için değil, geleceğe yönelik sürdürülebilir bir model olarak tasarladık. İnsanlarımızın güvenliğini tehdit eden önemli bir sorun büyük ölçüde ortadan kalktı. İnşallah kısa zamanda örneklerinin tüm ülkede yayıldığını görecek ve insanımız için ciddi bir sorunun ortadan kalktığına hep birlikte şahit olacağız.” diye konuştu.