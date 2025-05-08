Bursa Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde yer alan bir binanın, onaylı projeye aykırı inşa edildiği belirlenen bölümünü yıktı.

BURSA (İGFA) - İmara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına yürüttüğü mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak yapıları tek tek yıkıyor.

Belediye ekipleri son olarak Yunuseli Mahallesi’nde yer alan bir binanın, onaylı projeye aykırı inşa edildiği belirlenen bölümünü yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binanın kaçak bölümünün yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.