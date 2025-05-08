İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim sürecindeki vaatlerinden 25 bin sosyal konut projesinin ilk ayağı olan, 3 bin 100 konutun inşa edileceği Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde başvuru sürecinin ardından sonuçlar belli oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sosyal adalet ve eşitlik hedefiyle orta ve dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapma hedefiyle başlattığı Egeşehir Menemen Konutları Projesi için başvuru sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Başvuru sahipleri http://www.egesehir.com.tr/ adresinde yer alan Başvuru Sorgulama Sistemi üzerinden sonucu öğrenebiliyor. Her bir başvurunun puanlama sonuçları ve sıralamaları da sistem üzerinden görülebiliyor. Ayrıca SMS ile başvuru sahiplerine iletilen linkten 8 Mayıs 2025 tarihi itibariyle randevu oluşturma süreci başlayacak. Evraklarını teslim ederek sürecini tamamlamak isteyen vatandaşlar, kendilerine uygun zaman dilimleri için randevularını oluşturabilecek. Adaylar, evraklarını SMS ile iletilen konuma elden teslim edecek. Bu süreçte belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması gerekiyor. Evraklarda eksiklik tespit edilmesi halinde, 5 iş günü içinde bu eksikliklerin giderilmesi istenecek. Hatalı beyan tespiti halinde ise ilgili başvuru iptal edilecek.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

İzmir’de yaşayan her vatandaşın güvenli, erişilebilir ve çağdaş alanlarda yaşam hakkı olduğunu savunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay göreve gelir gelmez Egeşehir Menemen Konutları Projesi’ni devreye aldı. 120 ay vade ve 15 bin TL’den başlayan taksitlerle hayalleri gerçeğe dönüştürecek projeye başvuru süreci 4 Mart 2025 tarihinde başladı. İzmirliler projeye yoğun ilgi gösterdi. 60 bini aşan başvuru oldu. Tüm başvurular, adil ve şeffaf bir sistem üzerinden dijital ortamda alındı, kriterlere uygunluklarına göre değerlendirildi.

REKREASYON ALANINDAN SOSYAL VE KÜLTÜREL MEKÂNLARA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir) tarafından yürütülen proje, Menemen’in Koyundere Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Proje, asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olarak Türkiye’de model olacak nitelikte.

2025’TE TEMEL ATILIYOR, İKİ YILDA TESLİM EDİLİYOR

Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından iki yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 4 etabın da temelinin 2025 yılında atılması ve 2027’de yapıların tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.