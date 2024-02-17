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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Konya Okulu” programları kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “Filistin’de 400 Yıl” konulu konferansına katılarak gençlerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Konya Okulu” programları; Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa konu başlıklarında birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

“Konya Okulu” programlarına son olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katılarak “Filistin’de 400 Yıl” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen ve yoğun ilgi gören konferansa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katılarak gençlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Afyoncu, yaklaşık 1 saat süren konferansta katılımcılara; Yahudiliğin kökeni ve tarihi, Siyonizmin ortaya çıkışı ve İsrail’in kuruluşu hakkında yaşanan tarihsel süreçleri ve bugüne yansımalarını anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programın sonunda Prof. Dr. Afyoncu’ya günün anısına kitap hediye ederek, teşekkürlerini iletti.