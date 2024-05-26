Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya’ya sağlık alanında değer katacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’nde yapımı devam eden Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasını sağlayacak merkezin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti alabileceği tesiste incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak Konya’da sağlık standartlarının daha da yükselmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz de Beyhekim Bölge Hastanemizde bulunan psikiyatri bölümümüzün ihtiyacını karşılayacak şekilde oradaki hastalarımızın rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını giderebilecekleri, rehabilitasyon hizmetlerinin en sağlıklı bir şekilde verilebileceği bir merkez olacak. Konyamızda Türkiye'de örnek olabilecek bir merkezi burada inşallah kazandırıyoruz. Toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 2-3 aylık süre zarfında inşaat faaliyetlerini tamamlamış olacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu binalarımızın kullanımıyla ilgili hazırlıklarını şimdiden başladı. Konyamıza, Selçuklumuza hayırlı olsun” dedi.

Sağlık alanında Konya’da çok büyük yatırımlar ve çok önemli hizmetlerin yapıldığını belirten, Pekyatırmacı, bütün mahallelerde hem aile sağlığı merkezlerinin yapımı noktasında hem 112 acil sağlık hizmetleri merkezlerinin yapımı noktasında il sağlık müdürlüğümüzle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

İki güzide eserin hızla yükseldiğini ve tamamlandığını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, sağlığın her alanında desteklerinden ötürü başkan ve ekibine teşekkür etti.