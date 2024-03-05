Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi’ne kazandırılan Sille İlkokulu’nun resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katıldığı program ile gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına Konya’nın tarihi Sille Mahallesi’ne kazandırdığı ilkokul ile bir yenisini daha ekledi. Sille Mahallesi’nde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa edilen Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahalleye değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. Birçok eğitim donatısını bünyesinde barındıran okulda 140 öğrenci eğitim görecek.

Açılış programı Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin folklor gösterisi ile başladı.

Selçuklu Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” ile okuyan, çalışan ve her açıdan donanımlı gençlerin ülkemize kazandırılması amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , çocukların en iyi şartlarda eğitim görebilsin diye bir yandan ihtiyaç olan bölgelere yeni, modern ve tam donanımlı okullar kazandırdığını, diğer yandan da mevcut okullarımızın fiziki ortamlarının iyileştirilmesinden tutun bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu bütün ekipman ve materyallerin karşılanmasına kadar tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizle birlikte Selçuklu'ya son 5 yılda 29 kütüphane kazandırarak toplam kütüphane sayısını 108’e, üye sayısını da 202 bin 936’ya, kitap sayısını ise 731 bin 221’e yükselttiklerini belirterek , Türkiye’nin en çok kütüphane, kitap ve üye sayısına sahip ilçe unvanını sürdürdüklerini söyledi.

Sille’nin kadim bir yerleşim alanı olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; son dönemde Türkiye'de yapılmış tek ahşap okul binası olduğunu belirterek, "Çok güzel bir bina oldu. Eski han binası böylece eğitime hizmet veriyor bir hale geldi. Ben Selçuklu Belediye Başkanımıza bu okula verdiği emek ve Sille başta olmak üzere tüm Selçuklu'muza 5 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında Sille İlkokulu’nun resmi açılışı dua ve kurdele kesimi ile gerçekleştirilirken, katılımcı protokol daha sonra okulu gezdi.