Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye kazandırılacak olan ve yapımı devam eden Yelda Parkı’nın yapım çalışmalarını yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi yeşil alan çalışmaları ile ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde Yelda Koruluğu olarak bilinen alanda başlatılan şehir parkının yapım çalışmalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yerinde inceledi.227 bin metrekare alana sahip, Selçuklu’nun modern parklarına bir yenisi daha eklenecek olan ve içerisinde farklı yaş gruplarının faydalanacağı tüm detaylar yer alacak.

Selçuklu Belediyesi olarak ilçeye büyük bir yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Selahaddin Eyyubi mahallemizde eski adı ile Yelda Koruluğu olarak bilinen ve yapımı devam eden Yelda Parkımız tamamlandığında mahallenin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacak. Yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının, çim ve peyzaj ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu parkımız inşallah bölgemize değer katacak. Vatandaşlarımızın her mevsim rahatlıkla kullanabilecekleri bir parkı Konyamıza ve Selçuklumuza kazandırmış olacağız. Konya’nın en uzun bisiklet ve yürüyüş yoluna sahip olacak olan parkımız 6.1 kilometre uzunluğuyla sağlıklı yaşama katkı sağlayacak. Her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği parkımız 5 etaptan oluşacak. İlk iki etap çalışmasını tamamladığımız parkımızda 3. etabı da büyük oranda tamamladık. İnşallah 4 ve 5’inci etaplar için de çalışmalarımızı planlamalarımız doğrultusunda sürdürüp parkımızı hızlıca tamamlayacağız. Bu yeni ve modern parkımızın bölgemize değer katacağını ve diğer parklarımız gibi hemşehrilerimizden yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu vesile ile park çalışmalarında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Park içerisinde; 6 bin 186 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu, 18 bin 905 metrekare yeşil alan ve TSE standartlarına uygun 2 adet basketbol, 2 adet futbol, 2 adet tenis sahası, fitness alanı, 2 adet çiçek bahçesi, 6 adet çocuk oyun alanı, 2 adet yarışma parkur alanı, 9 adet masa tenisi ve 1 adet mescit alanı yer alacak.