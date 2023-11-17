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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü’ne bağlı Ladik Mahallesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan 2,2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını incelediKONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ladik Mahallesi’nde yatırım incelemesinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay ilk olarak Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ve AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Gamze Karacan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik’te tamamlanan Konya Caddesi’ndeki 2,2 kilometrelik sıcak asfalt yatırımını inceledi.

Başkan Altay burada yaptığı değerlendirmede, Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra Konya’nın tüm mahallelerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Ladik’te doğalgazdan sonra altyapıda oluşan problemlerin Sarayönü Belediyesi’yle birlikte giderildiğini kaydeden Başkan Altay, “KOSKİ’miz ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca sıcak asfaltı tamamlayarak mahallenin girişini 14 milyon lira bedelle Ladik’e yakışır bir hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“LADİK HER ZAMAN BİZLERE ÇOK YOĞUN BİR DESTEK VERDİ”

Daha önce yapımına başladıkları düğün salonu projesinin ihalesinde yaşanan sorunun giderildiğini ifade eden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Yaklaşık 36 milyon lira bedelle onun da sürecini en kısa sürede başlatmayı planlıyoruz. Meydanda bulunan kafeterya için de Pazartesi günü sözleşmeye başlayarak oradaki düzenlemeye başlamış olacağız. Ladikli Ahmet Ağa’nın memleketi olan bu beldeye hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ladik her zaman bizlere çok yoğun bir destek verdi. Bu desteklerinden dolayı tüm Ladiklilere tekrar teşekkür ediyorum. Sarayönü Belediyemizle birlikte Ladik’in tüm sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz. Bu arada Ladik’in çok büyük bir kısmının doğalgaza kavuşuyor olması burada yaşayan insanlarımızın hayat standardını çok geliştirdi. Hayırlı olmasını diliyorum.”

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak ise Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Ladik’imize yakışır örnek bir yol yapılmış oldu. Düğün salonumuzun da ikmal inşaatı yapıldı. Ayrıca meydanda da bir kafe inşaatına yakın zamanda başlanacak. Tüm bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Başkan Altay daha sonra mahalle meydanında vatandaşlarla sohbet ederken, Ladik KOMEK Kurs Merkezi’ni de ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.