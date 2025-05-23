Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’da misafir edilen Gazzeli ailelerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da misafir edilen Gazzeli aileleri kaldıkları yerde ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde misafir edilen savaş mağduru Gazzeli aileleri yalnız bırakmayan Başkan Altay, ailelerle sohbet ederek yaşadıkları acıya ortak oldu. Filistin davasına olan güçlü desteğini bir kez daha dile getiren Başkan Altay, “Konya olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız bir, yüreğimiz bir. İnşallah Filistin’in özgürlüğüne kavuştuğu günleri de hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.