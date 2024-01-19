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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deresoy, Selçuklu Şerife Akkanat İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere karnelerini veren ve onlarla sohbet eden Başkan Altay, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karnelerini alan öğrencileri kutladı. Başkan Altay, “Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Verecekleri bu kısa molayı hem dinlenerek hem de kitap okuyarak, verimli kullanarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Konya’mız başta olmak üzere karne sevinci yaşayan şehrimizdeki tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.