Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 ilçedeki çocukları “Şivlilik” hediyeleriyle sevindireceklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 31 ilçedeki tüm anaokulu, ilkokul ve 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerini “Şivlilik” hediyeleriyle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların gelişinde kutlanan ve Konya’ya özgü bir gelenek olan “Şivlilik”in şehrin kültürüne renk kattığını belirterek, her yıl düzenledikleri özel etkinliklerle bu kültürel mirası canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Üç ayların ilk Perşembe günü, Regaip Kandili sabahında Şivlilik adı altında çocukların bir bayram havasıyla tüm Konya’nın sokaklarını gezerek kendileri için hazırlanmış paketleri, gofretleri, çikolataları topladığını kaydeden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugünler için iki önemli iş yapıyoruz. Birincisi; anaokulu, ilkokul ve Diyanet’e bağlı 4 ve 6 yaş Kur’an Kurslarındaki 220 bin öğrencimiz için 31 ilçemizde paketler hazırladık. Bunların okullara dağıtımları gerçekleştiriliyor. İnşallah Çarşamba ve Perşembe günleri çocuklarımıza takdim edilecek. Burada amaç üç ayların başlangıcının çocuklarımızın zihninde bir hatıra kalmasını sağlamak” diye konuştu.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE 4 GÜN SÜRECEK ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ HAZIRLANDI

İkinci önemli etkinliğin de Selçuklu Kongre Merkezi’nde Perşembe gününden Pazar gününe kadar sürecek Şivlilik etkinlik olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Yine bayram havasında çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri, üç ayları hatırlayabilecekleri güzel etkinlik alanları oluşturduk. Ayrıca anne-babalar için de çocuk gelişimi, eğitim konularında konferanslar gerçekleştiriyor olacağız. Üç aylar, şehrimize sonra ülkemize sonra tüm insanlığa hayırlar getirsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, amaçlarının Konya’ya özgü bu kültürel mirası kendilerinden sonraki nesillere aktarmak olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin köklü kültürüne ve geleneklerine sahip çıkmak bizim için son derece önemli. Şivlilik geleneği, Konya'nın özünden gelen bir miras ve biz bu mirası yaşatmaya kararlıyız. Konya'nın tarihine, kültürüne ve birlikteliğine katkı sağlamak adına düzenlediğimiz bu etkinlik, çocuklarımızın unutulmaz anılar biriktirmelerine vesile olacak. Onların yüzünde tebessüm olmak bizim en büyük mutluluğumuz” dedi.