Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen “Formülsüz Fizik 2.0” projesine ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen “Formülsüz Fizik 2.0” projesine ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında Konya ve çevre ilçelerde ikamet eden 9. Sınıfı bitirmiş, 10. Sınıfa başlamış akademik başarısı yüksek 80 lise öğrencisi, fizik konularını görsel ve uygulamalı bir yaklaşımla ücretsiz şekilde öğrenme fırsatı yakaladı.

Formülsüz Fizik projesinin ilk uygulaması, 2024 yılında Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Bu proje, fizik kurallarının günlük yaşam olaylarından yola çıkarak açıklanmasına dayandırılıyor. Bu kapsamda projedeki atölye çalışmaları formüllere dayalı yöntemler ile değil, deneyimleyerek keşfetmeye dayalı olarak seçildi.

Formülsüz Fizik 2.0 projesi, katılımcıların fizik bilimine farklı bir bakış açısı geliştirmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda projede yer alan atölyelerin uygulanmasında iki ayrı yöntem kullanıldı.

İlk yöntemde, çeşitli materyallerle atölye çalışmaları gerçekleştirildi, ikinci yöntemde katılımcılar yaptıkları çalışmayı lego eğitim setlerini kullanarak mekanik düzeneklere dönüştürdü. Bu sayede fizik bilimine ait konuları yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri de sağlandı.

Proje temelli yaklaşıma da dayanan bu çalışmayla katılımcıların problem çözme, iş birliği, bilgiye erişim, iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmesi amaçlandı. Lego eğitim setleri, bilimsel süreç becerilerini etkili bir şekilde desteklerken, öğrencilerin analitik düşünme ve mühendislik yetkinliklerini de artıracağı düşünülüyor.