Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla şehrin her noktasında kesintisiz şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, şehir merkezinde trafiği rahatlatmak adına İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Başkan Altay, Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın alt kısmının yaklaşık bir ay önce hizmete girdiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yaklaşık bir ay önce alttan trafik geçişini sağlamıştık. Yan yollarla ilgili çalışmamız da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah Mayıs başında buradaki tüm işlemlerimizi tamamlayarak açmayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul Yolu diye ifade ettiğimiz Beyşehir istikametinden gelip Afyon istikametine giden vatandaşlarımız için kesintisiz bir trafik aksı oluşmuş oldu. Bu yol üzerinde hiçbir şekilde trafik ışığında beklemeden yoğun trafiği, şehre gürültü ve trafik yoğunluğu olmadan aktarma imkanımız oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nı Mayıs başı itibariyle tamamen hizmete açmış olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun.”