Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Kapadokya Araştırma Merkezi, Yunanistan Sille Derneği, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı.KONYA (İGFA) - Anadolu’nun önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille’nin tüm yönlerinin alanında uzman isimler tarafından geniş bir yelpazede ele alınacağı II. Uluslararası Sille Sempozyumu başladı. Konya ve Sille Hazineleri Sergisi’nin de yer aldığı sempozyum 27 Ocak tarihine kadar birçok panel ile devam edecek ve Sille’nin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirası ortaya konulacak.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumun açılış töreni Yunanistan Kapadokya Araştırma Merkezi Folklor Ekibi’nin folklor gösterisi ile başladı. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hakan Türkel, Yunanistan Kavala Belediyesi Başkan Vekili Moumtsakis Apostolos, Kapadokya Araştırma Merkezi Başkanı Kaplanis Losifidis, Sille Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği Başkanı Mehmet Kılıçarslan, akademisyenler katıldı.

Konuşmasına Sille’nin Konya merkezden sadece birkaç kilometre uzaklıkta Türkiye’nin eşsiz kültürel mirasının, ender ve önemli bir parçası olduğunu ifade ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Sille; Kalkolitik Çağ’dan Osmanlı dönemine uzanan, tarihi camileri, kiliseleri, çeşmeleri, köprüleri ve bölgeye özgü taşlarından yapılmış evleri ile adeta bir açık hava müzesini andıran köklü bir kültür hazinesi konumunda. Böyle muazzam bir kültür hazinesini ön plana çıkarmak, buradaki tarihi mirası tekrar canlandırmak, kültür ve doğa uyumunu biraz daha artırmak amacıyla bizler de Selçuklu Belediyesi olarak Sille’de uzun bir süredir cephe düzenleme, sokak sağlıklaştırma, restorasyon, rekontrüksiyon ve bunlar gibi birçok uygulama ile geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla birlikte hali hazırda devam eden çalışmalarımız da tamamlandığında Sille, sadece Konya’nın değil Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecektir.” diye konuştu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, Sille'nin kendileri için gözbebeği olduğunu ve üzerine titredikleri en kıymetli mirası olduklarını belirtti.