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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde yoğun ilgi gören Şehir Konferansları kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Seydişehir ve Beyşehir’de vatandaşlara şiir ziyafeti sundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür hayatına katkı sağlamak için ülkenin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını ilçelerdeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinlikleri dolu dolu devam ederken Dursun Ali Erzincanlı sevilen şiirlerini ve naatlarını bu kez Beyşehirliler ve Seydişehirliler için seslendirdi.

Erzincanlı, önce Beyşehir’de daha sonra Seydişehir’de “En Sevgiliye” başlıklı şiir dinletisiyle katıldığı programlarda; sesi ve duygu yüklü performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir şiir ziyafeti sundu. Her iki ilçede de yoğun ilgi gören programlarda önceki gün terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen kahraman askerlerimiz için de dualar edildi.

Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinlikleri kapsamında; Nurullah Genç 15 Ocak’ta Çeltik ve Yunak’ta, Bekir Develi 20 Ocak’ta Doğanhisar ve Hüyük’te, Merve Gülcemal 21 Ocak’ta Ereğli ve Karapınar’da, Mustafa Karataş da 26 Ocak’ta Güneysınır ve Çumra’da olacak Konyalılarla buluşacak.