Konya Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Fatma Zehra Meki, Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular uluslararası müsabakalarda Konya’yı gururlandırmaya devam ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin’de devam eden Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Zehra Meki önemli başarı elde etti. 44 kiloda mücadele eden Büyükşehirli sporcu, üstün bir performans göstererek şampiyonluğa ulaştı.

Belçikalı rakibi Viktoria Grigoryan'ı mağlup eden Fatma Zehra finale yükseldi. Şampiyonluk maçında İsrailli sporcu Yuval Gabay'ı da üstün mücadelede sonunda yenmeyi başaran başarılı sporcu şampiyon olarak altın madalyayı boynuna geçirdi.

Fatma Zehra, geçtiğimiz aylarda Antalya’da düzenlenen Judo Avrupa Kupası’nda da altın madalya kazanmış ve başarısını taçlandırmıştı.

Berlin’deki şampiyonlukla birlikte, Büyükşehir Belediyesporlu judoka Avrupa arenasındaki istikrarlı çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

