Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı 26-27 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas katkılarıyla düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katıldı.

Yarışların ilk gününde sporcular, Kapıçam Tabiat Parkı'nda belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçti. İkinci gün ise, yerel halkın büyük ilgi gösterdiği 6 kilometrelik seyirci etabının 3 kez geçilmesi ile devam etti.

Büyük çekişmeye ve renkli görüntülere sahne olan yarış sonunda genel klasmanda Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir birinci olurken, Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ikinciliği, Caner Bal-Ramazan Karaçelik de üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.

SSV sınıfında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan birinci, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ikinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay üçüncü oldu. Sınıf 4'te Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak, Sınıf 3'te Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir ve Sınıf 2'de Can Tunay Açıkgöz-Halil Akgün birincilikleri paylaştılar. 5 kadın copilot Gülten Toprak, Çiğdem Özden, Sibel Ünsal, Meryem Betül Kalyon ve Gözde Dila Bayık arasında ise Gülten Toprak birinciliği elde etti.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Beşen ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir takdim etti.