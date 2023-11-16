Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğa manzarasıyla 4 mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Küçükelmalı Tabiat Parkı sonbahar güzelliği ile büyülüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan, Bilecik’te kamp alanı ile en çok günübirlik ziyaretçi ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı, dört mevsim kendine has rengiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Sonbaharın gelişiyle muhteşem kartpostallık doğa manzaraları görülmeye başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkında Yeşilçam ormanları arasında kalan kayın ve meşe ağaçların sarı, yeşil ve kahverengi yaprakları adeta renk cümbüşünün yaşandığı görsel şov sunuyor.