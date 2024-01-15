Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehrimizde yaşayan şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Her fırsatta Kütahyalılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, ilk olarak Şehidimiz Hasan Yaşar’ın eşi Canan Yaşar ve çocukları Ecrin ile Melek Nur’u evlerinde ziyaret etti.

Daha sonra şehit Hasan Kahramn’ın eşi Büşra Kahraman ve oğlu Gökalp’e misafir olan Başkan Işık, şehit ailelerimize Türk Bayrağımızı ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hediye etti.

Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği ve hizmeti kendilerine vermekten onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkanımız Işık, şehitlerimizin emanetinin baş tacı olduğunu belirterek misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.