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Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmaları kapsamında şehrimizdeki ana arterlerde kar ve buz çözücü solüsyon uygulaması yapılıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Havaların soğuması ve meteorolojiden yapılan buzlanma uyarıları sonrasında Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı ana arterlerde, kaldırımlarda ve yürüyüş yollarında buzlanmaların önüne geçmek için solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor. Yüzey üzerine oldukça hızlı etki eden solüsyon insan, hayvan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkilemiyor.

Hava koşullarına ve trafik yoğunluğuna göre 48 saate kadar etki eden solüsyon uygulamasının ekipler tarafından planlanan program dahlinde uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.