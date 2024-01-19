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Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Türk Çini Sanatı Yarışması’nda başarılı olan sanatçılar, ödüllerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023 Yılı Kültür-Sanat Sezonu final etkinlikleri kapsamında Uluslararası 1. Türk Çini Sanatı Yarışması ödül töreni düzenlendi.

Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende başarılı olan sanatçılar, ödüllerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı.

Sanatçıların bu şehir için çok kıymetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk çini sanatını dünyaya tanıtan, bu sanata emek veren tüm sanatçılarımıza canı gönülden tebrik etti. "Sanatçılarımıza moral vermek, destek olmak, geleceğin yaşayan insan hazinelerine adaylar yetiştirmek hocalarımızın ve bu insanların görevi" diyen Başkan Işık, "Bu şehir çok kıymetli. Sanatçılarımız bu şehri marka yapacak en kıymetli varlıklarımız. Biz onun için sanat olan, spor olan, hizmet olan her alanda olmaya devam edeceğiz. Sizleri yanımızda gördükçe bu tür etkinliklerde şehrimiz adına, şehrimize değer katarak güzel sonuçlara ulaştıkça biz daha da mutlu oluyoruz. Düzenlenen bu yarışmaya katılan tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Titiz bir değerlendirmeyle hakkı gözeterek, Hakka inanarak sıralamayı zorlansalar da yapan değerli jüri üyelerimize, bu ortamı sağlayan belediyemizdeki değerli mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun, darısı nice güzel başarılara olsun” diye konuştu.

Üç kategoride ödüllerin verildiği Uluslararası 1. Türk Çini Sanatı Yarışması’nın Evâni kategorisinde; Sema İbişoğlu birinci, Zeynep Aydın ikinci, Müyesser Aslan üçüncü oldu. Torna (çark) kategorisinde; Nurettin Çetin birinci, Ahmet Çetin ikinci, Necibe Saka üçüncü oldu.

Kâşî kategorisinde ise Mustafa Torun birinci, Talip Yel ikinci, Hakan Çetin üçüncü oldu.

Bu arada yarışmanın jüriliğini yapan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ve Çini Sanatçısı Fahri Dr. Mehmet Gürsoy, Çini Sanatçısı İsmail Yiğit, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Öğr. Gör. Sezin Kara, Öğr. Gör. Fikret Aydoğdu ile Öğr. Gör. Özkan Tokaç, Çini Torna Sanatçıları Mustafa Dumanlar, Mehmet Yıldırım ve Ali Buzkan teşekkür belgelerini il protokolünden aldı.