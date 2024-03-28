HND Sanat Atölyesi ilk etkinliğini bir sosyal sorumluluk projesiyle gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar’ın üstlendiği ‘Kutu’ isimli oyun perdelerini HND Yatırım ve Danışmanlık sponsorluğunda Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’ndeki kimsesiz çocuklar için açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa’da yeni kurulan HND Sanat Atölyesi; ilk kültür-sanat etkinliğini kimsesiz çocuklar için gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar’ın üstlendiği ve Elif Özlem Uyar ile Emrecan Karabektaş’ın rol aldığı çocuk oyunu ‘Kutu’; HND Yatırım ve Danışmanlık sponsorluğunda Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi’ndeki kimsesiz çocuklara oynandı.

Çocuklar büyük ilgi gösterdikleri oyunu kimi zaman kahkahalar eşliğinde kimi zaman da şaşkınlık için de izledi. Oyunun sonunda minik seyircilerini selamlayan oyuncular ile yönetmen Mehmet Tamer Uyar, HND Yatırım ve Danışmanlık Genel Müdürü Rana Işıklar tarafından çiçeklerle ödüllendirildi.