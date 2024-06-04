Söke'nin Doğanbey mahallesinde bulunan Karina Gümrük restorant güleryüzlü ve kaliteli hizmet ile misafirlerine unutulmayan bir gün yaşatıyor.

Karina Gümrük restoranın genç işletmecisi Rafet Ekinci gelen misafirlerin keyifli vakit gecirmeleri için ellerinden gelen her güzelliği yaptıklarını ifade etti.

Karina Gümrük restorant işletmecisi Rafet Ekinci, misafirlerimizin damak tadlarına uygun mezeler ile birlikte ana yemeklerinin usta ellerde olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi, " Yıllardır bu işi yapıyorum. Daha önce garson olarak çalıştığım burada şimdi ise işletmeci olarak devam ediyorum. Yaptığım İşi severek yapıyorum o yüzden Gümrük restorant'ı devir alarak kendim başına geçtim. Yaşımın vermiş olduğu avantajla yenilikler sunarak gelen misafirlerimizin en güzel şekilde vakit geçirmelerini ve memnun şekilde buradan ayrılmalarını sağlıyoruz. Mezelerimiz ve taze balık tezgahımız ile müşterilerimize lezzet krallığı yaşattığımızı düşünüyorum. Krallık kelimesi İstanbul'dan gelen bir misafirimizden kaldı bizde. "Gümrük restorant lezzet kralı ilan ediyorum" diyerek bizi onurlandırdı. O günden sonra bizim adımız lezzet kralı oldu. Tüm misafirlerimizi lezzet kralı olan Gümrük restoranta yani bize bekliyoruz" dedi.

Özel Haber: Ömür Yapıcı