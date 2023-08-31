Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2022 yılında AR-GE çalışmaları tamamlanarak OPLOG tarafından sektörün kullanımına sunulan yerli ve milli lojistik robotu TARQAN, dünyada da lojistik sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) -Teknoloji odaklı lojistik şirketi OPLOG, tamamen yerli üretim olan lojistik robotu TARQAN’la, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara’da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

AR-GE’ye cirolarının yüzde 30’unu ayırdıklarının altını çizen OPLOG Kurucusu ve Genel Müdürü Halit Develioğlu, lojistik ve fulfillment (sipariş karşılama) sektöründe kendi robotik teknolojisini yaratan ilk şirket olduklarını ve ayrıca operasyonel verimliliği artırmaya yarayan depo içi yazılımlarını da kendilerinin geliştirdiğini belirtiyor.

Günümüzde yapay zeka ve robot teknolojilerinin ön plana çıktığı sektörde, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji kabiliyetini dünyaya tanıtmakta önemli rol üstlenen TARQAN, tüm teknolojilerle entegre çalışarak depo içi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkarıyor.

OPLOG TEKNOLOJİSİYLE NASIL FARK YARATIYOR?

OPLOG, cirosunun yüzde 30’unu AR-GE’ye ayırarak operasyonel verimliliği artırmaya yarayan kendi depo içi yazılımlarını ve robotik teknolojilerini geliştiriyor. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin ön plana çıktığı günümüzde, yerli ve milli teknoloji ve AR-GE gücüyle geliştirdiği TARQAN ile de sektörde öncü rol üstleniyor. OPLOG’un kendi fulfillment merkezlerinde uyguladığı esnek depolama sisteminden sipariş karşılamaya kadar olan tüm süreçler, kendi geliştirdiği teknolojiler sayesinde en üst düzey verimlilik ile çalışıyor.

TARQAN’ DİĞER ROBOTLARDAN ÇOK FARKLI!

Yenilikçi bir robotik sistem sunan TARQAN, sektörde ürünleri A noktasından B noktasına götüren diğer robotların oluşturduğu sistemin ötesinde, fullfilment depolarındaki operasyonel verimliliği artırmak üzere geliştirildi.