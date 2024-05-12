LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi doğum gününü kutladı.ANKARA (İGFA) - LÖSEV’in halkın bağışları ile tuğla tuğla inşa ettiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, kuruluşunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

İlk olarak 2000 yılında lösemili çocuklara ücretsiz tedavi hizmetine başlayan ve 2016 yılından bu yana tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Hastanesi’nin bahçesinde yapılan şenlikte, hastalar, hastane ziyaretçileri, ve gönüllüler doyasıya eğlendi.

Etkinliğe hastane ziyaretçileri, LÖSANTE hastaları ve LÖSEV gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.

Piyano ve keman dinletisi ile başlayan şenlikte, katılımcılar doyasıya eğlendi. DJ Serkan Kızılbayır'ın enerjik performansıyla müzik dolu anlar yaşanırken, kum boyama, yüz boyama, kurdele dansçıları ve animasyon gösterileriyle de etkinlik renklendi.