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LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda iyileşmiş ve tedavisi devam eden Lösemili çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'dan yola çıkan nostajlik sevgi treninde Lösemili Çocuklar sevgi, iyilik ve umut çağrıları ile Kayseri'ye doğru seyahat etti.

LÖSEV Sevgi Treni'nde vagonu çocuklar için özel olarak hazırlanarak sevgi, umut ve iyilik dolu mücadelelerini temsilen #BizKazanacağız brandasıyla kaplandı.

Gönüllülerin, ailelerin, iyileşmiş gençlerin yoğun katılımla yolcu ettiği Lösemili ÇocuklarSevgi Treni,Ankara’dan 11.20’de haraket ederek Kırıkkale’den sonra Kayseri’ye varıp çocukları indirdi.

Vagon içinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için bir dizi etkinlik ve oyun düzenlendiği gibi çocuklar Kayseri’ye vardıklarında da kendileri için organize edilen birbirinden özel etkinliklere katıldı.

Sihirbazlık gösterileri, balon şov sürpriz misafirlerle dolu bu etkinliklerle de doyasıya eğlenen Lösemili Çocuklar haftalarının coşkusunu doyasıya yaşadı.