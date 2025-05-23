Tarım ve Orman Bakanlığı, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Makaron üretimine kamera izleme sistemi zorunluluğu getirilirken, denetim süreçleri sıkılaştırıldı. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Haziran 2014 tarihli Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te kapsamlı değişiklikler yaptı.

Kamera İzleme Sistemi Zorunlu

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Makaron üretiminde şeffaflığı ve izlenebilirliği artırmayı amaçlayan yeni kurallara göre, makaron üretim tesislerinde kamera izleme sistemi kurulması zorunlu hale geldi. Sistem, üretim, hammadde ve mamul hareketlerini kesintisiz izleyecek ve kayıtları iki yıl saklayacak. Kayıtlar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak. Sistemin kurulum ve bakım masrafları firmalara ait olacak.

Mevcut tesislerin 31 Aralık 2025’e kadar bu sisteme geçmesi gerekiyor.

Yönetmelikte “birim paket”, “koli”, “filtre çubuğu” ve “piyasaya arz” gibi tanımlar güncelleniren, üretim ve denetim içinde yeni kurallara ilişkin detaylar ve koşulları da netleşti.

Firmalar, hammadde ve filtre çubuğunu iç veya dış piyasadan temin edebileceği, üretim öncesi deneme için Bakanlık izni gerekeceğinin altı çizilen yönetmelik değişikliğinde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alanların ürün izleme sistemini Darphane ile kuracağı vekurulumun 30 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için 168 bin 331 TL/100 milyon adet, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi için bunun iki katı bedel alınacağı kaydedildi.

Bandrol için bin adet başına 158 TL satış hizmet bedeli uygulanacak ve bedeller, yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Bu arada vergi suçlarına karşı denetimi de sıkılaştıracak olan yönetmelikle tesis devri ve ithalatta borçsuzluk belgeleri zorunlu kılındı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz