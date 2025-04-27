Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kışın ağır geçmesi ve depremin ardından oluşan yol tahribatlarını onarmak, ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan çevre yolu yan yolu, özellikle kış şartlarının ağır geçmesi ve deprem sonrası ağır tonajlı araçların fazla kullanmasından dolayı bozulan ve deforme olan yollarda çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi adına çalışmalar gece saatlerinde gerçekleştirilerek trafik akışında herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmiyor.

Beylerderesi ile Çöşnük Kavşağı arasında yürütülen çalışmalarda, finişer destekli asfalt serimiyle birlikte bakım ve onarım işlemleri hız kazandı. Bu bölgedeki iyileştirmelerle, hem sürücü güvenliğinin artırılması hem de ulaşım konforunun sağlanması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sararken bir yandan da altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Şehirdeki ulaşım ağı, yapılan bu çalışmalar sayesinde her geçen gün daha modern ve güvenli bir hale getiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, konutları iş yerlerinin yapımını hızlandırmaya çalışırken bir taraftan da şehrimizin altyapısını yenilemeye çalışıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından il geneli ile ilgili büyük yatırımları söz konusu.

Şu anda bulunduğumuz alanda ise asfalta çalışması gerçekleştirilmekte. Çevreyoluna alternatif olan yan yollar hem kış şartlarından dolayı hem de depremden dolayı ağır tonajlı araçların çok fazla kullanmasından dolayı yollarımızda deformasyon ve bozulmalar oldu. Büyükşehir belediyesi olarak çevreyolu yan yollarında başlatmış olduğumuz asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Gün içerisinde vatandaşlarımız trafikte sıkıntı yaşamasın diye çalışmalarımızı gece gerçekleştirmekteyiz. Bundan sonrada çalışmalarımızı gece devam ettirip inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.