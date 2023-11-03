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3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyeleri tarafından,hayırseverlerin göndermiş olduğu gıda ve kıyafet yardımı ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.MALATYA (İGFA) - Deprem sonrası hayırsever iş adamları tarafından engelli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen gıda ve kıyafet yardımı Malatya Kent Konseyi binasında ailelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Deprem öncesinden başlamak üzere şu ana kadar giyim, gıda ve yakacak yardımı binlerce aileye ulaştıklarını belirten 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Sarıcı, Malatya Kent Konseyi ile birlikte engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Hayırseverlerden gelen gıda ve kıyafet yardımlarını kış ayı gelmeden ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyleyen Sarıcı, “Deprem sonrası engelli ailelere yapmış olduğumuz yardımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimize mont bot ve gıda yardımında bulunuyoruz. Gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.